Il semble que nous entrons dans une période de grande incertitude économique. La chose sur laquelle je me concentre probablement le plus est l'environnement macro-économique. Nous voyons l'impact des mises à pied et des licenciements. C'est difficile. Et nous sommes une activité de loisir. Nous ne sommes pas une obligation. Nous ne sommes pas de la nourriture. Nous ne sommes pas un abri. Nous voulons donc être vraiment à l'écoute de cela au moment du lancement. Comment pouvons-nous le rendre aussi abordable que possible ? Comment donner le choix aux acheteurs ?

Nous avons un programme d'abonnement à Xbox All Access qui permet aux gens d'acheter leur prochaine console en payant une redevance mensuelle. Et si ce n'est pas le moment pour vous d'acheter une nouvelle console, et que vous allez rester avec la console que vous avez, nous allons continuer à soutenir cette console.

Mais notre stratégie est centrée sur le joueur, pas sur le dispositif. Si ce n'est pas l'année où une famille veut prendre la décision d'acheter une nouvelle Xbox, ce n'est pas grave. Notre stratégie ne tourne pas autour du nombre de Xbox que je vends cette année.







Nous nous concentrons sur la fourniture de services par le biais du Xbox Game Pass, qui permet aux gens de constituer leur bibliothèque moyennant une redevance mensuelle. La rétrocompatibilité signifie que la console qu'ils possèdent leur permettra de jouer à des milliers et des milliers de jeux. Le smart delivery signifie que lorsqu'ils passeront à la prochaine génération, les jeux évolueront avec eux.

Cette interview de la BBC explique comment Microsoft adapte ses plans de lancement à la pandémie. Quelques pépites intéressantes ici, car cela renforce encore leur attention sur les services dans le climat actuel ("notre stratégie ne tourne pas autour du nombre de Xbox que je vends cette année" - aurait fait un titre de clickbait), et sonne aussi comme un ils '' Nous nous concentrerons davantage sur l'abonnement Xbox All Access.