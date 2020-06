Le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, a récemment déclaré que la PS5 comporterait une architecture de stockage "bien en avance sur tout ce que vous pouvez être acheter sur le secteur PC pour n'importe quelle somme d'argent en ce moment".Linus Tech Tips c'est attaqué de manière immature à une déclaration déformée de Sweeney qu'il a trouvé sur le web. Linus explique qu'il a repris cette déclaration sur d'autres sites qui indiquaient que "le SSD de la PS5 était le plus rapide du marché" d'après Tim Sweeney.La source d'origine ou l'on peut trouver l'interview de Sweeney n'indiquait pas du tout cette information.Cette fausse information à donc été reprise par Linus sur son twitter et sa chaîne YouTube (ayant une grosse visibilité de 11 millions d'abonnés). Accusant le PDG d'Epic Games d'être un vendu et un menteur donnant des fausses informations aux joueurs... et tout ça sur un ton moqueur, irréfléchi et condescendant.La vraie déclaration de Tim Sweeney indiquait que le SSD de la PS5 était simplement le plus efficace des SSD du marché actuellement pour plusieurs raisons :*L'architecture de la console construite pour fonctionner parfaitement avec le SSD et vice-versa..*Les performances globales de ce SSD.*Les ajouts de composants*L’ajout de featuresMême en mettant dans votre PC un SSD deux fois plus rapide que celui de la PS5 sur le papier, cette vitesse n'impactera votre expérience Gaming car les composant des PC et SSD actuels ne sont pas optimisé et conçus pour retirer tous les "bottlenecks" permettant une utilisation optimale des SSD pour le jeu vidéo...Pour finir, Linus s'excuse d'avoir été immature dans ses déclarations et son ton... et d'avoir répandu de fausses informations. Il explique maintenant certaines des technologies cool qui rendent la PS5 vraiment excitante pour les joueurs de tous horizons.Linus s'excuse auprès du staff de sa chaîne, des viewers et de Tim Sweeney, tout en le remerciant pour avoir répondu de manière professionnel à ses tweets et fait preuve maintenant d’enthousiasme sur les possibles révolutions qu'apportera le SSD du Sony au monde du PC.