The Last Guardian pourrait être adapté en film d'après l'insider cinématographique Daniel Richtman.Max Borenstein, l'un des scénaristes de Godzilla (2014), de Godzilla vs. Kong et du prochain Spin-Off de Game of Thrones, s'occupera apparemment du script du film. La compagnie de Kevin Misher, Sony Pictures et PlayStation Productions s'occuperait de produire le film.Pas d'information concrète sur le casting, il sait juste qu'ils recherchent un jeune garçon de 12 ans pour le rôle du protagonist et qu'il y aura deux autres personnages, un mari et une femme à la recherche de leur fille disparue.Film d'animation ou film Live, pour l'instant on ne sait pas.