Jeux Video

Bon c'était un poil obvious vu la politique de Square Enix mais sachez que la PS4 est explicitement mentionné dans les tags du Live officiel Dragon Quest Dai qui se tiendra demain matin vers 11h, avec des infos à la fois sur l'anime et le jeu.Comme d'hab, pas besoin d'être non plus catégorique et rien ne dit que ce sera la seule concernée. Perso, surtout si ça tourne sous UE4, je sens le coup du PS4/Switch au launch, puis uneun an plus tard.