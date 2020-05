Comme toujours, la communauté des moddeurs va encore plus loin lorsqu'il s'agit de réinventer et pousser lesgraphismes d'un jeu commeà un tout autre niveau. Les années passent, pourtant le jeu decontinue de recevoir de ces moddeurs de nombreuses améliorations et changements visuelsà tous les niveaux, comme on peut le voir avec le prochain modLe créateur de ce méga projet n'est autre que le célèbre, qui promet d'intégrer un systèmed'éclairage à base d'IG ''global illumination'' capable de simuler les effets du ray-tracing.Le projet n'est qu'à ses débuts, mais le travail effectué sur l'apparence du jeu est vraiment spectaculaire. Une nouvelle bande-annonce du mod a été mise en ligne il y a quelques heures pour illustrer tous les nouveaux changements.Rappelons que depuis jeudi dernier, la version deestofferte sur l', cette offre n'est valable que jusqu'au 21 mai prochain.