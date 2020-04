Je regardais tranquillement une vidéo d'Amixem (ne me jugez pas) quand tout à coup j'ai vu une opé spé (forcément) sur Honkai, qui avait l'air super prometteur sur le papier : la fusion de Bayonetta et de DMC V, carrément !Bon, le résultat n'est pas fou, entre les bugs pour lancer le jeu, 5 go de téléchargement et le plus long temps de chargement de ma vie, c'est la douche froide... Sans compter que, sans le SSD magique, les zones de jeux sont ridiculement petites !Point positif : le jeu est gratuit : https://honkaiimpact3.mihoyo.com/global/en-us Vivement la Next-Gen quand même...