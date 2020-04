J'ai fini Final Fantasy VII Remake hier soir vers 3h du mat c'est clairement un coup de coeur mais ayant pris le Deluxe a 89euros je me suis senti con avec mon collector qui soit dit en passant est une arnaque et mon jeu fini après 40 heures qui me sert plus a rien a part la platine que je trouve absurde quand tu voit la difficulté du trucJ'ai d'autres priorité j'ai donc revendu mon collector pour 80euros avant que le prix ne baissent et soit trouvable dans quelques mois pour 40euros ou moins.Je les entasse et prennent de la poussiers, j'en ai une boites remplis dans le grenier chez mes parents.L'experience de jeu et plus important qu'une boite