26 juin donc.Ce qui n'est pas impossible vu que la majorité des pays auront passé le confinement d'ici-là + réouverture des magasins.Par contre, c'est la même date que Ghost of Tsushima et il est donc probable que ce dernier soit reporté (donc comme l'année dernière où le report de Death Stranding a conduit à reporté ensuite TLOU2).

posted the 04/15/2020 at 03:09 PM by shanks