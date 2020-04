Les détails techniques de la PS5 et de la Xbox Series X étant maintenant révélés, les comparaisons entre les deux apparaissent partout, et évidemment, tout le monde a une vision différente de la console qui se classe en tête en termes de puissance.S'exprimant sur un podcast récent avec la chaine youtube Dealer - Gaming, Bill Stillwell - anciennement de Xbox et travaillant maintenant avec Microsoft Cognition Team - a déclaré que Microsoft n'est pas inquiet au sujet de la puissance et qu'il croit personnellement que la Xbox Series X est la meilleure console, même si la PS5 possède une excellente technologie: