■-Sur l'ancienne version la version Xbox One X tournait en 3840x2160 checkerboard rendering.■Sur la version 1.0.0.5 Capcom a baissé la résolution du jeu pour qu'il tourne en 2880x1620 checkerboard rendering (comme sur version la PS4 Pro) afin d'améliorer les performances.■XB1 X (ancienne version 1.0.0.4)min : 31fps / max : 59fps / moyenne : 45.72fps■XB1 X (version 1.0.0.5)min : 47fps / max : 60fps / moyenne : 59.14fps■Le framerate a été grandement amélioré en baissant la résolution, le jeu est maintenant presque locké à 60 images par seconde avec quelques baisses de temps à autre comme c'est le cas pour la version PS4 Pro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

posted the 04/10/2020 at 04:23 PM by leonr4