- Le pavé tactile peut afficher une image qui décrit les zones de l'écran tactile qui correspondent à diverses fonctions pour une utilisation interactive. Une ligne peut apparaître sur l'écran tactile indiquant un geste que l'utilisateur peut effectuer.



- L'utilisateur peut tracer la ligne affichée sur le pavé tactile pour effectuer le geste indiqué.



- Le pavé tactile peut être configuré pour afficher un ou plusieurs gestes de l'utilisateur en fournissant une ligne de trace visuelle qui indique où l'utilisateur a touché et déplacé ses doigts sur l'écran tactile.



- Le pavé tactile peut également mémoriser et enregistrer les entrées précédentes, qui peuvent être utilisées pour des gestes définis par l'utilisateur. Il est également mentionné que tout se passe en temps réel sur le pavé tactile et l'écran.

À la surprise générale, Sony a profité de la tenue du Xbox Inside pour dévoiler le design de la manette de sa PlayStation 5 et faire de l'ombre à son concurrent. Mais alors que nous pensions quasiment tout savoir au sujet de la DualSense depuis la confirmation que cette dernière embarquerait une prise jack, voici que Sony arrive encore à nous surprendre.Un brevet enregistré en février dernier par Sony et rendu public dans la foulée de la présentation de la manette nous permet d'en apprendre un peu plus au sujet de deux éléments présents sur ce nouveau pad. Dans un premier temps, nous apprenons que Sony n'a pas fait les choses à moitié au niveau du micro intégré.Plutôt que d'opter pour la facilité,Dans les faits, le micro parviendra à isoler les bruits périphériques afin que le chat vocal, même s'il est fait via la manette et non un micro-casque, offre un rendu optimal.Plus intéressant encore, le pavé tactile de la manette aurait bien une fonction inattendue qui pourrait lui permettre d'afficher des images. Trois exemples sont donnés :Un autre brevet, un peu plus ancien, pourrait également indiquer un écran remplaçable qui remplace le pavé tactile ou est déjà intégré en tant que fonction facultative. Selon la description, des affichages tactiques tels que des cartes, des commandes ou des menus pourraient être affichés ici. Le magasin Huldra de God of War en est un exemple.Il reste à voir jusqu'où ce brevet sera finalement mis en œuvre. Dans tous les cas, une telle fonctionnalité pourrait augmenter considérablement le prix de la manette.Dans les faits, nous avons du mal à imaginer où veut en venir Sony avec cette seconde innovation, mais il est intéressant de voir que Sony semble avoir plus d'un tour dans son sac.