Après le très bon Nier Automata repété en moins d'une semaine (faut bien s'occuper pendant le confinementJe me relance sur un monument, l'un des meilleurs JRPG jamais produits selon moi :ça fait bientôt 10 ans que je cherche le courage de me faire le new game+ (l'aventure est tellement longue et tellement de jeux à faire...).Je me lance et c'est l'occasion de me rafraîchir la mémoire avec un petit run rapide avant la sortie du remake/remaster (appelez ça comme vous voulez) et d’apprécier (ou non) les changements opérés.L'occasion aussi de m'amuser avec dolphin comme vous allez le constater je viens de réaliser un comparo le plus fidèle possible.Pour les screens comparatifs, j'ai désactivés les differents mods (pas d'amélioration de la draw distance, de texture hd, de reshade ou autre effets supplementaires) évidemment.Façon, meme avec tout ça on est très loin d'égaler le remake.J'ai juste laissé la résolution interne au maximum (5120*4224p) pour profiter au mieux des détails de la version de base.