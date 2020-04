.

PS5 : des problèmes de surchauffe feraient paniquer Sony à quelques mois de sa sortie !



EXTRAITS de l'article :



La PS5 aurait des problèmes de surchauffe : un blogueur de Windows Central cite des sources chez des éditeurs indépendants mais aussi chez Sony visiblement inquiets du travail qui reste à accomplir sur la console à quelques mois seulement du lancement.



- En l’état, la PlayStation 5 ne serait pas capable de délivrer des performances soutenues, avec de nombreuses pannes.



« Faut-il légitimement s’inquiéter à propos de problèmes qu’auraient la PlayStation 5 de Sony ? »,



Tous ceux qui suivent ce truc, qui parlent à des développeurs de jeux et des gens dans la confidence ont entendu les mêmes bruits de couloir depuis des mois maintenant […] Sony a peut être tiré trop haut (et sous-estimé) Microsoft.



Le sentiment collectif est que Sony a foiré (sic) cette génération. Ils ont sous-estimé Microsoft et se sont montrés trop confiants« , lance un certain Jeff Rickel dans le commentaire qui semble avoir été écrit sur YouTube.



Selon lui, il faut ainsi s’attendre à des « retards » et les fameux problèmes de surchauffe qui seraient tels que la console « rivaliserait » à cet égard « avec la Xbox 360″. A l’entendre il y aurait même des signes qui ne trompent pas, comme le fait que Sony n’ait pas montré le hardware de sa console comme Microsoft l’a fait avec sa Xbox Series X : « la raison c’est que le matériel a un taux de pannes alarmant ».



En interne, Sony se poserait la question d’un redesign total.



Il poursuit en affirmant que Sony n’aurait « pas réalisé que le facteur de forme avait besoin d’être changé ».



Il y aurait selon lui panique à bord : « maintenant ils s’inquiètent de devoir complètement changer de design.



Les développeurs n’ont aucune idée de ce qu’ils pourront optimiser parce que Sony n’a encore aucune idée de ce que la PS5 va délivrer en termes de performances soutenues, et ils ne veulent pas montrer des captures de systèmes dev qui ne correspondrait pas à ce que produirait une console en production ».



Tout cela aurait pour conséquence que la sortie de la console serait décalée de « 6 à 12 mois », tant la situation serait grave.



Pensez-vous que l'on peut faire confiance au site PHONANDROID ?