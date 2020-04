"Je crois que nous avons un plan qui peut gagner."



Phil Spencer, directeur de la Xbox, a déclaré qu'il se sentait "très bien" par rapport à la PlayStation 5, en ce qui concerne la puissance et le prix, mais il a ajouté que la tarification de la Xbox Series X "restera souple" pendant la période précédant le lancement.



Lors d'un entretien avec le podcast d'IGN, Phil Spencer a été interrogé sur son sentiment après avoir vu les spécifications techniques de la PS5 révélées par Mark Cerny, et sur la façon dont la Xbox Series X se compare à son principal rival :



"Sans aucun doute, je me suis senti très bien par rapport à la façon dont la Series X s'aligne. Maintenant, je pense que Mark et l'équipe ont fait un très bon travail sur le traitement audio dont ils ont parlé, leur technologie SSD est impressionnante, nous aimons ça. Nous avons vu le travail qu'ils ont fait. Mais vous savez, nous avons adopté une vision globale de notre plate-forme, du CPU, au GPU, à la RAM, à l'architecture de la vitesse de traitement, à la latence, au back compat - vous savez, il nous a fallu des années pour en arriver là.



"Je respecterai certainement toute équipe de plate-forme qui se lance, cela demande juste beaucoup de travail. Mais je dois dire que lorsque nous avons finalement vu la divulgation publique, je me suis sentie encore mieux par rapport aux choix que nous avons faits sur notre plateforme. Et je m'attendais à ce que ce soit le cas".



C'est une réponse confiante, et Spencer a poursuivi cette ligne de pensée en ce qui concerne une inconnue majeure pour les deux consoles de la prochaine génération : le prix. Le patron de la Xbox a expliqué que Microsoft a commencé avec un objectif de prix solide pour la série X (qu'il ne révèle pas), et si cela pourrait changer en fonction des choix de Sony :



"Vous devez vous fixer un objectif de prix dès le départ. Et puis vous vous retrouvez à voir la concurrence arriver et vous commencez à planifier le marché. Je me réjouis du prix que nous allons pouvoir atteindre. Je suis satisfait du prix et des performances que nous avons avec la série X. Je suis très satisfait de l'ensemble de l'offre".



"Nous allons certainement continuer à garder les yeux grands ouverts en vue du lancement, en regardant ce que fait la concurrence, mais vous savez, nous avons un plan et nous nous sentons très solides par rapport à notre plan. Nous pensons qu'il s'agit d'un plan gagnant. Je crois que nous avons un plan qui peut gagner, nous devons aller l'exécuter. Mais je me sens vraiment bien par rapport au plan que nous avons mis en place".



Célèbre, Sony a pu baisser le prix de la Xbox One lorsqu'elle a révélé la PS4 à l'E3 2013, un mouvement que beaucoup ont vu comme calculé, peut-être même pivoté à l'événement. Lorsqu'on lui a demandé si Microsoft était capable de faire le même genre de coup, et d'être flexible sur le prix de la Série X, M. Spencer a expliqué que le prix de la PS5 était absolument pris en compte avant le lancement :



"Nous recevons un soutien incroyable de Microsoft [...] ils sont très liés à nos plans, et nous allons nous assurer que nous restons agiles sur nos prix, et que nous avons un bon plan avant le lancement."