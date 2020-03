Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Nouvelle vidéo de la Xbox Series X par Digital Foundry :







■La Xbox Series X a une alimentation électrique interne de 315W, les régulateurs pompent jusqu'à 100 watts par pouce carré, délivrant jusqu'à 190 amps.■La team a opté pour une carte mère divisée en deux PCB de taille similaire au lieu d'un seul comme c'était le cas auparavant.■Le SSD de la console utilise environ 3,8W de puissance.■Le ventilateur axial de 130 mm se trouve au-dessus de la conception, efficace et silencieux, conçu selon Microsoft pour un flux d'air optimal.■On parle de 70 % de flux d'air en plus par rapport à la génération précédente, 20 % de plus par le dissipateur thermique.■L'architecture en double PCB est une sorte de solution de refroidissement parallèle, une meilleure répartition de l'air autour des parties les plus chaudes de la carte.■Le système de refroidissement massif c'est un dissipateur thermique de type chambre à vapeur.■Blindage et protection entre les composants.■La nouvelle manette est plus facile à tenir en main et le choix en bluetooth à faible consommation d'énergie c'est pour une connectivité aisée avec d'autres supports.