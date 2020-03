Brian Fargo le Head de InXile confirme que le Studio travail sur un RPG AAA très ambitieux. D'ailleurs ils ont recruté plusieurs talents dont Andy Gardner ancien de (Rockstar Games, Ready At Down...) en tant que Senior Gameplay Programmer. Marcellus Barnes 2 qui était Character Artist chez Rockstar Games, il a notamment œuvré sur (Red Dead Redemption2, GTAV, Max Payne 3, Red Dead Redemption: Undead Nightmare) il rejoint InXile en tant Senior Character Artist et afin Dean Rymer qui nous vient de Santa Monica Studio, il était Senior Combat Designer de God of War(201. Il occupera le poste de Lead Combat Designer chez inXile Entertainment.