1 TB Custom NVME SSD

2,4 GB/s (Direct), 4.8GB/s (Compressé, avec décompression du hardware

à savoir que le SSD custom de Microsoft de 2,4 GB/s ne s'en contente pas, puisque après décompression du hardware, ce nombre grimpe à 4,8 GB/s

16 GB GDDR6 w/ 320b bus

10 GB à 560 GB/s, 6 GB à 336 GB/s

parce que Sony pourrait éventuellement charger entre 50 et 75% de plus que jusqu'à 100 GB assuré par la XsX, si l'on tient compte des " bus " et de l'ordre de priorité de 560 GO/s qu'à 10 GO de mémoire vive dans la XsX, et peut-être aussi le manque de TFLOPs du côté de Sony

Ce que je peux avoir honte... ou pas. Faut dire qu'à force de voir paraître tout un tas d'articles au fondement si constructif et qui pour la major partie d'entre eux, m'apparaissent dédiés au SSD full custom qu'embarquera « la fière Ps5 » :Il me fut au bout du compte impossible d'ignorer cette détresse qui me torturait les entrailles ; non Playstation2008... pas ces entrailles-làJ'ai donc décidé il y a peu de temps de faire un tour ici : [url]http//news.xbox.com/fr-fr/2020/03/16/xbox-series-x-details-technologie-nouvelle-generation/[/url] ; le site de Microsoft donc.La lecture fut longue de quelques minutes (et intéressante de surcroît), toutefois une information a attirée mon attention. En effet, au tiers de l'article, un tableau récapitule les principales caractéristiques de la « Beast Series X ». Jusque-là rien de nouveau en vue mon capitaine, me direz-vous, néanmoins, et je vous laisse le soin de consulter la source précitée, l'information suivante m'a fait quelque peu sourire :Je vais donc m'avancer en prenant cet extrait en exemple : le SSD full custom de « la fière Ps5 » que nous a venté Sony au cours la conférence virtuelle qu'anima Mark Cerny il y a peu, à de fait mis en avant un SSD bien supérieur à celui de la « Beast Series X ». Cependant les informations communiquées par cette portion du tableau révèle plusieurs choses dont moi-même je n'étais pas au courant :- La première est que les tableaux comparatifs jusque-là montré et remontré à outrance ne stipulait pas la dernière information de cet exemple (pour ceux que j'ai vu) :(moins 0,7 GB/s par rapport à celui de « la fière Ps5 » en mode Direct ; toutefois en mode décompressé la différence est stratosphérique, s'élèvant à + 4,1 GB/s en faveur de « la fière Ps5 »).- La deuxième induite par la première, est que l'on fait généralement circuler cette information qui si elle n'est pas erronée, est incomplète quand l'on parle de la XsX.Maintenant si l'on complète cette portion du tableau à une autre, celle-ci en l'occurence :(+25% en faveur de la XsX contre 256 bits pour la Ps5)(si toutes deux mises à niveau à celle de la Ps5 (448 GO/s) = égale niveau au total ; mais là j'imagine qu'avoir 10 GB à 112 GB/s est une nuance qui doit jouer en faveur de la XsX grâce à cette ordre de priorité, probablement pour avoir un ratio 80/20% en faveur des opérations d'entrées ce qui de ce que j'ai pu saisir permettrait, excusez-moi l'extrapolation probable, de charger un maximum de données nouvelles dans une « maps » et considérablement ralentir les données sortantes pour pallier à un SSD initalement déçà de Sony et « leur fière Ps5 » [réf au premier article cité plus bas pour mieux comprendre cela]) »Et je vais rajouter à cela un morceau de la source (assurément fiable pour le coup, comme pour le reste finalement) : «[...] C’est ici qu’intervient la, qui implique un lien solide entre la console et ses applications. Cette architecture est optimisée pour un accès rapide au contenu des jeux. Les développeurs pourront ainsi charger jusqu’à 100 GB de contenu dans leurs jeux, instantanément : du " jamais vu " dans le développement sur console (entre guillemet,). Les composants de cette architecture se combinent pour multiplier la mémoire physique et cela change tout.« Andrew Goossen, Technical Fellow pour lachez Microsoft, utilise une analogie plus parlante :est son âme. Cette dernière représente bien plus que des temps de chargement raccourcis, c’est l’un des composants les plus innovants de notre nouvelle machine. Il s’agit de révolutionner la manière même dont les jeux seront conçus, en permettant aux développeurs de créer des mondes plus grands et plus immersifs encore.[/i]Les jeux en monde ouvert, que les joueuses et les joueurs peuvent explorer à leur rythme, seront les premiers à bénéficier de cette technologie. Des titres comme Final Fantasy XV, Assassin’s Creed Odyssey ou Red Dead Redemption 2 ont déjà redéfini le sens même de monde ouvert sur cette génération de consoles. Pour que ces univers deviennent encore plus immersifs, plus dynamiques et fidèles à la réalité, la puissance de calcul de la console qui leur donne vie se devait d’augmenter. Il faut que les éléments du jeu puissent être chargés extrêmement vite afin de ne pas rompre l’immersion et que les ruses des développeurs comme l’utilisation d’ascenseurs ou de longs couloirs pour dissimuler des temps de chargement appartiennent enfin au passé. Nous pourrons dès lors connaître des voyages rapides qui n’auront jamais aussi bien porté leur nom. »Vous tous autant que vous êtes, l'aurez très certainement remarqué, mais... en gros, certains d'entre vous avez probablement beaucoup échanger aveuglément au propos du SSD full custom de « la fière Ps5 » que nous a vanté Mark Cerny, cela à raison de 5,5 Go/s, mais qui délivrera en réalité jusqu'à 8,9 Go/s décompressésTout comme redonner un coup de projecteur sur le SSD de la « Best Series X » qui s'il est inférieur sera sûrement supporté de telle manière, qu'il contournera ses présentes limitations, et grâce à l'architecture, et plus particulièrement aux 10 Go de GDDR6 320b bus à 560 GO/s.il m'apparaît clair que la Ps5 possède un réel avantage technique sur ce point vis-à-vis la concurrence (bien que ce dernier puisse être compensé en partie selon moi, par la composition de leur architecture). Un article à ce propos, qui plus est intéressant, avait été publié hier en soirée à ce même propos par Lightning.Le voici : blog_article443026.html Et un autre qui lui parle de la technologie « Smartshift d'AMD » qu'utiliseras Sony parlant du fonctionnement du combo GPU/ CPU (très intéressant d'ailleurs, je l'avait loupé dans cette marre d'article poubelle [dont le mien fait très certainement parti, bien que joliement écrit à défaut d'être d'une lisibilité exemplaire lisible]).Le voici : blog_article442970.html . En lisant celui de Mortcocasse, je n'ai pu m'empêché de penser aux différents modes de performances qu'eut introduit la mid-gen PRO/X... et je me demandais donc si les dévs tiers ou first party ne pourrait pas profiter de la variabilité de son système, pour élaborer différents modes de performances avec leur prochains jeux, cela pour aller au plus juste de l'exigence des joueurs ; qui de 1) préfère un gain de résolution ; de 2) ne jurent que par la fluidité et donc les « FPS » ; de 3) aimerait un jeu plus beau techniquement parlant ; et de 4) une expérience de jeu équilibré en chacun de ces aspects.[/g]