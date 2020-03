http://www.jeuxvideo.com/profil/mickotu?mode=infosAprès m'être renseigné sur plusieurs sitesJ'ai enfin compris le fonctionnement de la PS5, qui sera bien évidemment basé sur l'utilisation du SmartshiftA quoi sert le AMD Smartshift ? :A pouvoir pousser respectivement le GPU et le CPU à leur maximum sans consommer plusA gérer la puissance allouée au GPU et au CPUA réduire la consommation inutileLa technologie smartshift permet d'allouer plus de puissance au processeur où à la carte graphique selon le type de travail demandé.En temps normal, l'alimentation et le système de refroidissement d'un PC ou d'une console sont choisis en fonction des données du CPU et du GPU (températures, fréquence).Par exemple le système de refroidissement de la Xbox Series X a été choisi en fonction des fréquences fixes et de la température de son APU (données fixes). La XSX n'a donc pas été pensée pour être overclockée, tout comme la Xbox One X. Il est donc vraisemblablement impossible d'overclocker la XSX, car l'overclockage va surement nécessiter un changement au niveau de l'alimentation (nécessite plus de puissance) et du système de refroidissement. La Xbox Series X a donc été conçue pour délivrer de manière constante 12.16 TFLOPs. 52 CUs à 1.825GHz au GPU et 3,6-3.8 Ghz au CPU.Concernant la PS5 ce n'est pas le cas. La PS5 a été conçue pour délivrer normalement 9.2 Terfalops (d'après les leaks). Mais le système AMD Smartshift permet à la PS5 de monter côté GPU jusqu'à 10.28 TFLOPs. 36 CUs à 2.23GHz et côté CPU jusqu’à 3.5GHz (fréquence variable).http://www.noelshack.com/2020-12-5-1584716951-sony1.jpgEtant donné qu'en jeu, le CPU est généralement très peu utilisé (20-35%), le GPU de la PS5 sera la plupart du temps à 10.28 TFlops. Il faut également savoir que pour baisser de 10% la puissance il ne faut baisser que de quelques pourcents (2% par exemple) la fréquence des éléments. Donc tourner tout le temps à 10.28 tflops abaissera la fréquence du CPU à surement (3.2-3.3 Ghz). La technologie Smartshift ne nécessite pas l'intervention des devs, car c'est la technologie elle même qui dicte l'affectation de la puissance. Donc imaginons qu'un jeu nécessite une charge graphique de 11 Tflops pour tourner, la PS5 tournera à fond du côté GPU, donc logiquement le CPU sera downclocké à 3.2-3.3 Ghz.Ce qui ne risque pas de poser une baisse de performance visible car généralement, les jeux utilisent plus le GPU que le CPU.Je tiens également à noter que dans la PS5, plusieurs tâches normalement dédiés au processeur ont été alloués à des unités secondaires :- Un contrôleur DMA dédié (équivalent à 1 voir deux coeurs Zen 2) servant à gérer le flux de données du SSD- Un controleur pour la décompression Kraken et ZLIBLa charge du CPU est donc logiquement soulagé, le CPU ne devrait s'occuper que du jeu en lui même.Qu'apporte la technologie AMD Smartshift ?Elle promet des gains de performances de l'ordre de 10% pour des jeux comme the Division 2 [GPU]Elle promet des gains de performances de l'ordre de 12% pour des tâches comme cinebench [CPU]Elle promet de gérer et réduire drastiquement la consommation du GPU et CPUOn pourrait donc s'attendre à des benchmarks très proches entre la PS5 et la XSXLes avantage de cette technologiePermet un gain de CU (donc moins cher à produire)Permet de mieux gérer la consommation de la machinePermet de gérer au mieux le refroidissement (car puissances maximales connues)Les inconvénients de cette technologieIl faut qu'il y ait une synergie entre le CPU et le GPU (Ryzen et Radeon)Le système de refroidissement doit être conçu pour supporter les pics de performances de chaque composant (GPU ou CPU)Quelles seront les différences entre la PS5 et la XSXLa différence se fera au niveau du Ray Tracing, la XSX a 52 CU contre 36 CU pour la PS5. La XSX a donc une partie allouée à l'utilisation du Ray Tracing. Du côté de Sony, ça reste flou, et d'après Cerny la haute fréquence du GPU pourrait jouer en faveur du Ray Tracing. A voir donc...La plus grosse interrogation actuellement est donc de savoir si le système de refroidissement de la PS5 est capable de refroidir le GPU ou le CPU OC et l'interface SSD. Car tout cela produit de la chaleur. Un mauvais refroidissement serait synonyme d'un échec inéluctable.Sources :https://www.techarp.com/computer/amd-smartshift-explained/https://www.tomsguide.fr/amd-lance-ses-ryzen-4000-mobiles-zen-2-optimise-pour-les-notebooks/https://www.notebookcheck.net/AMD-SmartShift-is-awesome-Too-bad-most-gamers-will-never-get-to-use-it.457475.0.htmlhttps://www.tomshardware.fr/amd-presente-le-ryzen-9-4900h-et-donne-toutes-les-infos-sur-les-apu-renoir/https://engnews24h.com/sony-playstation-5-all-in-to-gpu-with-amd-smartshift/