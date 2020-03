Gamekult

Puisque cette période de confinement promet de durer un peu, l'ensemble de l'équipe Gamekult reste mobilisée pour vous divertir tout en continuant de vous informer. Et comme on sait que les journées peuvent parfois être longues quand est invité à "rester chez soi", on s'est dit qu'il serait peut-être mieux de les occuper avec de longs articles et de belles émissions. Voilà pourquoi, à compter d'aujourd'hui et jusqu'à ce que la situation s'apaise, nous vous proposerons un contenu Premium par jour, en accès libre pour une durée de 24h, sans abonnement requis.| Semaine du 20 au 27 mars |20 mars | Rétro Dash spécial Doom, pour accompagner la sortie de DOOM Eternal21 mars | Gamekult L'Emission #444 (en accès libre permanent)22 mars | Portrait de Mark Cerny, l'architecte de la PS523 mars | Mise en ligne du dernier numéro de Rétro Island consacré à la série Ys24 mars | La Genèse Half-Life, pour la sortie de Half-Life Alyx25 mars | PC Engine ou l'itinéraire d'une surdouée, à l'occasion de la sortie de la console Mini au Japon26 mars | Notre cahier spécial Zelda27 mars | Tech on Me : mais c'est quoi le souci avec Frostbite ?| Semaine du 28 mars au 3 avril |28 mars | Gamekult L'Emission #445 avec Half-Life Alyx en vedette29 mars | Streets of Rage : notre long entretien avec Yûzô Koshiro et Motohiro Kawashima30 mars | Coin Op Legacy revient sur la borne d'arcade Paperboy31 mars | PlayStation : 25 ans après, les clés d'un phénomène1 avril | Et si nous étions tous des enfants de Tilt ?2 avril | Presse au Kult : les cinq ans de JV Le Mag3 avril | Rétro Dash spécial Resident Evil, pour la sortie du Remake