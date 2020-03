Jeux Video

Nouvelle salve d’infos rumeurs sur le Marvel’s Spider-Man 2 d’Insomniac sur PlayStation 5, certaines connues, d’autres inédites. Source via Reddit donc pincettes, tout ça :



- Sortira fin 2021 sur PS5

- L’annonce aura lieu cet été

- Pas de multi/coop : toujours 100 % solo

- Couvrira le Queens et Brooklyn (en plus de Manhattan)

- Prendra place en hiver, 5-6 mois après le premier jeu

- Oscorp développera des clones à partir de divers ADN dans le but de créer le soldat parfait (et excuse toute trouvée pour renouveler le bestiaire).

- Parmi les méchants : Carnage, Mysterio et Venom (Harry Osborn)

- Miles sera jouable

- Eddy Brock jouera un rôle très important

- Possibilité de passer d’un perso à l’autre selon la situation

- « Beaucoup beaucoup beaucoup » plus d’animations pour les séquences en toile

- Trois styles pour les séquences en toile : Réaliste (proche du premier épisode), Arcade (avec beaucoup d’assistance) et Hybride (un mixe des deux)