Voici la situation actuelle dans le Grand-Est, où les hopitaux sont saturés. Vous vous souvenez de ce pèlerinage religieux à Mulhouse où l'on a détecté des contaminés ? Et bien sachez qu'on a une martiniquaise (et sa famille du coup) qui est retourné sur l'île porteuse du virus (on est à 19 cas, à 8000km de la France pour vous donner un ordre d'idée) et... Voici un reportage sur l'hopital de Mulhouse :







Alors oui, vous pouvez me rétorquer que c'est un reportage de BFMTV qui joue sur la peur et ce que vous voulez. J'aimerais juste que vous vous rendiez compte que pendant que l'on a juste à se confiner, il y a des équipes médicales qui luttent, tous les jours, pour sauver des gens. Et qui sont débordés... Sans compter qu'en tant qu'humain, chaque vie que l'on a pas réussi à sauver est un choc. Et le pire semble être à venir...



Ne volez pas des masques.

Soyez solidaire du personnel médical.

Évitez un maximum de sortir pour le bien de tous.

Faites preuve de bon sens.



Bon courage à vous, essayez de vous divertir (Netflix, Streaming illégal, jeux en ligne, jeux rétro, musique, vous avez de quoi faire) et bon courage à vous. Je vous transmets toutes mes amitiés.