Hello à tous :-) !Comme je vois que personne ne n'a écrit la news, sachez que Microsoft a déclaré durant la Game Stack Live posséder 16 Xbox Game Studios alors qu'ils en possèdent 14 connus...Erreur ? Peut-être... Mais les plus aiguisé y voient là 1 studio (voir 2) acquis récemment, sans annonce !Mais alors... Quels pourraient être ces 2 studios ?Et bien... Les rumeurs vont de bon train concernant Asobo, vous savez, le studio qui fait actuellement Flight Simulator 2020... Un studio qui aura, a mon avis, un avenir radieux !On parlerait également d'un studio polonais... Et on pourrait ajouter à la liste potentielle Techland, The Farm 51, et People Can Fly. Les plus fous (coucou Diablo) diront que CDProjekt Red pourrait être de la partie, et que Cyberpunk 2077 pourrait arriver dans le Xbox Game Pass... Avec des 'Si', on peut mettre Paris en bouteillePour finir, voici les studios actuels de Microsoft, véritable armée qui devra faire face aux futurs affrontement avec Sony :343 industries, Compulsion Games, Double Fine, InXile Entertainment, Mojang, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games, Rare, The Coalition, The Initiative, Turn 10, Undead Labs, World's Edge.Vous pouvez y ajouter Xbox Global Publishing, mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'un studio de jeu, plus d'un studio aidant les autres studios avec les technologies Microsoft.Et vous, quel studio pensez-vous que Microsoft a acquit ? A moins que vous ne pensiez qu'il s'agisse simplement d'une erreur ? A vous les studios !Merci à Revans pour l'information !