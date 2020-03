Pas sûr que le service continue ni que les précommandes soient livrées, actuellement, plusieurs grèves ont lieu dans les entrepôts d'Amazon :"Chez Amazon plusieurs sites sont en grève ce matin (Montélimar, Chalon et Douai). Il y a appel a la grève également cet après midi car les salariés refusent de travailler dans les sites où rien n'est fait pour les protéger."Pour l'instant, les services postaux sont maintenus, les mesures semblent cependant différentes selon les régions. Rien n'empêche une interruption de la livraison de courrier/lettres ^^ !Être facteur en 2020, ça me rappelle un jeu de Hideo Kojima. Mais lequel déjà ?

posted the 03/17/2020 at 01:24 PM by suzukube