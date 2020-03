En décembre dernier, un certain Tommy Fisher se faisait remarquer sur les forums de NeoGAF en divulguant ce qui serait, selon lui, les specs officielles de la PS5 et de la Xbox Series X. Rapidement moqué et traité de fraude par de nombreux utilisateurs, il se fait bannir, tout en étant relayé dans le pot-pourri des pseudos insiders.Plus tôt dans la journée, Microsoft a dévoilé les caractéristiques techniques officielles et complètes de la Xbox Series X. Coïncidence ou non, la partie GPU est identique avec ce que Tommy Fisher relayait il y a maintenant plusieurs mois.Xbox Series X (Tommy Fisher) : 52 active Cus at 1.82Ghz - 12,1 Tflops // RDNA 2Xbox Series X (Microsoft) : 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPUPS5 (Tommy Fisher) : 52 active Cus at 2.0Ghz - 13,3 Tflops // RDNA 2PS5 (Sony) : "AMD Radeon Navi custom" (ray-tracing, support de la 8K)Impossible d'assurer qu'il avait raison depuis le début (le facteur chance existe), mais le doute est permis. D'autant plus que la dernière conférence d'AMD a "un peu" dissipé le mystère qui entoure l'architecture de la PS5. Wait and See.