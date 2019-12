J'ai choppé days gone il y a peu pour 30€ sur le PSN.



Mais en jouant, il y a des trucs qui me gène réellement...



Pour commencer la moto qui consomme du 1000 litre au cent. Après c'est pas grave, les jerricans d'essence semble contenir du carburant a l'infini...



Deuxième point, c'est qu'on peut transporter très peu de munitions. Que vous tué un ennemi avant qu'il est tiré, ou après qu'il est tiré 1000 balle, vous récupérer 2 balle sur son cadavre...



Les armes de mêlée sont également incompréhensible.

Depuis quand un morceau de bois est plus solide qu'une hache de pompier ou une Machete ?



L'histoire complètement absente est une tare aussi.

Se bouffée 2 fois la cinématique du début, 1 au début, et l'autre un peu plus loin sur la tombe de la meuf, mouai. Du coup dorénavant je saute les cinématiques qui sont ennuyeuse.



Les ennemis du dena (.ou un truc du genre) sont absolument insensible par nos attaques .. m'enfin pas contre les mutants... Depuis quand une combinaison de gant mapa est résistante au coup....m'enfin bon c'est pour forcer le joueur a faire de la discrétion...m'enfin bon suffit de lancer une pierre pour que le gentil monsieur aille la chercher...



Je sait pas si durant le jeux il y aura d'autre décors, mais là forêt commence a me souler tellement elle est vide et se ressemblent.



J'ai pas été loin, je suis arrivé là où il y a un gentil ours qui garde gentiment ma moto, et dont mes pierre ne semble pas l' interressé..



Bien entendu, ours cheater qui résiste a l'explosion d'un réservoir de gaz, ou a un nombre assez conséquent de balles.



C'est promis je ne chasserai jamais l'ours IRL.



Rajouté a cela des baisses de framerate, et quelques bug bien chiant, et vous allez la un jeux que je risque d'oublier.



( Dès le début du jeux mon acolytes en moto a rater un pont et c'est retrouver coincer en bas contre un arbre. J'aurai mieux fait de l'achever après que son bras ai été cramé)

J'ai du recommencer 3 fois cette scène au tous début du jeux,après un chargement assez long...



Bref pour le moment si je devais lui mettre une note, a cause des défauts récurrent, je lui mettrai 12/20....

A chaque fois que je lance le jeux, la note diminue...



Voilà mon avis, et je commence a me demandais si j'ai pas acheter une contrefaçon du jeux...