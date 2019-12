Bon... L'année 2020 arrive à grand pas, et c'est l'occasion de voir que la Nintendo Switch n'a pas dit son dernier mot, malgré l'arrivée des consoles Next-Gen fin 2020 !



On va se concentrer un peu sur les RPG prévus sur la console de Nintendo l'année prochaine...







Au programme :

Eastwards

Bravely Default II

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III

Cris Tales

Trials of Mana

Tokyo Mirage Sessions FE Encore

Haven

Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack

Xenoblade Chronicles Definitive Edition



J'ai oublié The Outer World qui devrait également sortir sur Switch en 2020, accompagné par Digimon Survive ^^ !



Et vous, quel RPG attendez-vous sur Nintendo Switch ?