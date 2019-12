Le premier pass contenant 5 persos vient d'etre devoilé, il s'agira de Chaos Bringer, Narmaya, Soriz, Djeeta, et un perso encore inconnu. Neanmoins le second pass est deja annoncé avec Belial comme premier personnage

posted the 12/14/2019 at 01:57 PM by guiguif