Evoqué depuis de longues années, le projet d'un Kill Bill 3 est aujourd'hui relancé. Quentin Tarantino vient en effet d'annoncer au micro de l'émission Andy Cohen Live avoir une idée pour ce troisième opus, qu'"Je viens juste de dîner avec Uma Thurman dans un restaurant japonais vraiment cool", déclare le cinéaste de 56 ans. "J'ai une idée de ce que je voudrais faire avec Kill Bill 3. L'idée, c'est de se demander ce qui est arrivé à la Mariée depuis tout ce temps.""Je ne veux pas que ce soit une aventure ridicule. Le personnage ne mérite pas ça", poursuit Tarantino. "La Mariée s'est battue longuement et durement. J'ai une idée qui pourrait être intéressante. (...) Ca se ferait d'ici au moins trois ans. C'est clairement dans les tuyaux." Pour rappel, le cinéaste avait un temps évoqué une histoire mettant en scène la Mariée affrontant Nikky Green, la fille de Vernita Green, l'une de ses victimes.S'il faudra visiblement attendre au moins trois ans pour retrouver le personnage culte incarné par Uma Thurman en 2003 et 2004, c'est parce que Tarantino a un emploi du temps pour le moins chargé.

posted the 12/11/2019 at 12:44 PM by nicolasgourry