Les gens aiment bien parler chiffres. Oui, il y a plus de dix jeux révélés - je crois que c'est quinze en réalité -, de tout nouveaux jeux qui n'ont pas été annoncés, ce qui signifie que les titres sont totalement nouveaux pour la cérémonie. Il y aura également de infos inédites sur des jeux déjà révélés, il y aura davantage d'infos dans le courant de la semaine sur des projet comme Ori et une poignée d'autres. Ce sera un super show avec un tas de bonnes choses.

Les WORLD PREMIERE durant une cérémonie comme The Game Awards, où l'on récompense les jeux de l'année 2019, c'est important. Cela permet de s'émerveiller et de créer et entretenir le buzz. Lors de son AMA sur reddit, Geoff Keighley avait évoqué une dizaine de nouveautés montrées en avant-première.Ce vendredi, dans un autre jeu de questions-réponses sur Twitter, cette fois en vidéo, il a été interrogé sur la quantité de titres qui, eux, auraient droit à une update.The Game Awards se tiendra, pour nous, ce vendredi 13 décembre à partir de 2h30 du matin.