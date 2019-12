Vidéo assez intéressante d'iconoclast, même si je ne suis pas d'accord avec tout ces propos :







Pour résumer, pour moi :

- Death Stranding est un jeu qui se rapproche du jeu indé (Kojima Prod), mais n'en est pas un puisque financement de Sony = pas de liberté.

- Devolver Digital distribue des jeux indés, c'est vrai (donc ils sont éditeur), mais souvent ils aident des projets indés sans trop intervenir dessus, donc... On peut considérer ça comme de l'indé ?

- Pareil pour Dear Villagers (ex Plugin Digital) avec Old School Musical, je vois ça comme un coup de pouce pour les indés.

- Je considère des jeux comme Child of Light ou Unravel comme des jeux indés, même si ce sont de gros éditeurs derrières (ça reste un cadeau fait à une petite équipe d'Ubi pour l'un, et pour l'autre la mise en avant du travail d'une petite équipe de dev de nord de l'Europe (pas envie de faire des recherches tout de suite là).



Et vous, qu'en pensez vous ? Les frontières entre AAA (comme là, j'viens d'apprendre que The Outer Worlds n'est pas un AAA mais il est quand même vendu 69.99 €) et les jeux indés n'est-elle pas floutée ?



Vous avez 2 heures.