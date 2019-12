On peut y apprendre que le directeur de Super Smash Bros Ultimate, sorti en décembre 2018, apprécie beaucoup le nouveau jeu d’Hideo Kojima. En effet, malgré son anxiété de base, il adore la construction du titre. Masahiro indique également qu’il n’a pas trop regardé les trailers pour éviter le spoil. Ainsi, Sakurai mentionne qu’il n’y a que très peu de jeux qui parviennent à être aussi originaux que celui de Kojima Productions.Il apprécie même tellement Death Stranding qu’il perd complètement la notion du temps lorsqu’il y joue. Malgré le fait qu’il vante énormément les qualités du titre comme le Social Strand System, il n’oublie pas d’en évoquer également les défauts, ajoutant que le jeu n’est évidemment pas parfait. Quelques petits soucis comme l’IA ou les icônes trop petites l’ont dérangé mais n’ont en rien entaché son expérience.Pour rappel, Masahiro Sakurai avait visité Kojima Productions le 5 décembre 2019, deux jours avant la sortie du nouveau Smash Bros.

posted the 12/04/2019 at 05:32 PM by gantzeur