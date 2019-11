Alors la le coup de maitre de, un grand GG et MERCI!28euro la manette élite 2Parlons de la manette, alors j'ai toujours dis que le confort de jeu est le plus important (avec les jeux évidemment), et autant la manette élite 1 était juste somptueuse, je me disais que Microsoft avait fait fort avec celle la.... mais alors la manette élite 2 c'est juste incroyable, un perfect, mais vraiment, la prise en main, la qualité, c'est juste malade ce que Microsoft à réussi a faire avec