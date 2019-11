- Nouvelles missions exclusivement coop.- Nouvelles armes, armures et boss.- Nouvelles missions coop avec une règle particulière.- Nouvelles armes et armures.- D'autres surprises encore en réflexion.PS : Une troisième collaboration va arriver (logiquement) le 27 Novembre 2019 en DLC.

DLC "Eureka Seven Set" Gratuit Disponible
DLC "Code Geass : Lelouch of the Rebellion Set" Gratuit Disponible

