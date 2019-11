Je viens de commencer Pokémon Bouclier, et y'a une question qui me taraude : Comment on fait pour récupérer un Rondoudou dans le jeu (et moins grave un psykokwak) ? Ca me parait inconcevable qu'il ne soit pas disponible dans le jeu... Où j'ai raté un truc ? Ca n'a pas l'air de fonctionner depuis la banque Pokémon O_o ?!



S'ils ont vraiment fait sauter des Pokémons aussi emblématiques, tu m'étonnes que les fans gueulent xD !



Bon, du coup, j'suis parti à la chasse aux Pokémon manquants... Et la liste à l'air de faire mal T_T !