Lorsque Microsoft a cité Dontnod en même temps que ses Xbox Game Studios, on a légitimement pu se demander si un nouveau rachat venait d’être annoncé.Mais entre les deux sociétés, il s’agit plutôt d’un partenariat fort pour sortir le jeu en exclusivité sur Xbox.Pour Microsoft, le prochain jeu de Dontnod est donc vu comme un jeu first pary comme on dit.Matt Booty ajoute alors que l’édition est un excellent moyen d’apporter des jeux exclusif sur Xbox en dehors de ses studios US ou UK, et d’autant plus lorsqu’un rachat n’est pas possible.Voilà qui fait également écho au fait que Microsoft n’est pas fermé à d’autres rachats de studios, surtout asiatiques, ou à l’arrivée de jeux japonais dans le Xbox Game Pass, Yakuza et Final Fantasy en tête.Au moins là les choses sont clair