Interrogé par le site japonais Game Watch, Phil Spencer a répondu au journaliste qui se plaignait de l’absence de jeu Forza cette année.Une autre question concernait la manette de la nouvelle Xbox, que l’on appelle pour l’instant Xbox Scarlett.Le journaliste voulait savoir à quoi elle pourrait ressembler et si Phil Spencer n’a pas donné de détails, on sait en revanche qu’une nouvelle manette est bien prévue et qu’elle sera « innovante ».Que de bonne nouvelle encore une fois, une manette innovante c'est intriguantMais surtout hâte de voir la gueule du prochain Forza Motorsport sur Xbox Scarlett.La suite sur Xboxygene.