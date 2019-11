Jeux Video

Des rumeurs sur Half Life, y en a depuis des années.Mais au moment où le meilleur FPS solo fête ses 15 ans (Half Life 2 donc, c’est indiscutable parce que j’ai raison), voilà que des trucs vraiment sourcées commencent à remonter pour l’annonce d’un Half Life : Alyx… qui serait un jeu VR :- En source, une interview encore non publiée entre Geoff Keighley et Robin Walker de Valve, consultée par PC Gamer- Le jeu devrait être présent aux Game Awards mais l’annonce pourrait avoir lieu plus tôt (certains évoquent cette semaine)- Prévu pour mars 2020, exclusivement sur le Valve Index VR- Fera suite aux événements de Half Life 2- Plusieurs développeurs de Campo Santo bossent dessus (d’ailleurs, plusieurs ont réellement modifié leur CV en ligne pour indiquer qu’ils ne bossent plus sur Valley of Gods mais « autre chose »)Plus qu'à croiser les doigts pour un portage PS5 sur le PSVR 2