Quelques artworks pour les jeux Fatal Fury. Quelques artworks pour les jeux Fatal Fury.





Comme vous le savez déjà, Mai Shiranui est totalement absente de la dernière mise à jour de Super Smash Bros Ultimate apportant le DLC Terry Bogard (le personnage, son stage et des esprits/musiques des séries populaires de SNK). Pour certains d'entre vous, vous vous en foutez ou vous ne trouverez pas cela important. J'espère vous prouver le contraire parce qu'au fond ça concerne pas seulement Mai Shiranui mais potentiellement d'autres personnages féminins populaires qui pourraient ou auraient pu être dans SSBU sans ce problème qu'ont certains personnes de la représentation de certains personnages féminins.La raison officielle donnée par Sakurai, dans la version originale de la vidéo de Nintendo (en japonais), est que SSBU doit rester un jeu CERO A (un équivalent à PEGI 3 ou 7, en tout cas le rang le plus basse au Japon pour un jeu et tous les Super Smash Bros sont CERO A). Ce qui, dans la version occidentale a été traduit par "Super Smash Bros est un jeu pour les garçons et filles sages de tout âge". De là est même née 2 memes : "Bayonetta est présente dans le jeu" alors que le jeu "doit être accessible à tous les âges" et le "#CEROA" avec plein d'artistes qui dessinent Mai Shiranui voire même cosplay des personnages comme Palutena ou Cloud avec la tenue de Mai.Mais voilà, est-ce bien la vraie raison de ne pas avoir inclus Mai Shiranui, un personnage important de la série Fatal Fury au coté de la famille Bogard ? Moi j'en doute et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors il y a 2 points à aborder.Le premier point, c'est au sujet du stage de Terry, Stade King of Fighters. Dans ce dernier plusieurs personnages de l'univers de The King of Fighters apparaissent, modélisés en 3D. Modéliser Mai Shiranui induit forcément la représenter physiquement et avec son character-design cela peut poser problème pour l'évaluation actuelle du jeu au Japon car il serait possible de voir de la nudité partielle (et donc passé de CERO A a CERO B). Son exclusion est ici compréhensible même si elle reste discutable (car d'autres solutions auraient pu être utilisées comme la censurer, mais je vais dire ce que j'en pense plus bas).Ça reste discutable car le trophée-aide Krystal qui a son design de Star Fox Adventure où elle porte un pagne, puisqu'elle est une "furry" à l'air de passer niveau réglementation et je ne trouve pas cela honnête vis-à-vis du système, ça reste un personnage féminin qu'on le veuille ou non même si être fan de furry c'est "moins commun" ça devrait être "tout ou rien".Mais le second point, et qui pour moi est très discutable, c'est les esprits SNK.Avec ces artworks, la poitrine de Mai n'est pas mis en avant et on ne voit pas son entre-jambe. Elle aurait pu largement figurer en tant qu'esprit tant ici elle a des artworks qui ne sont pas plus suggestifs que ces artworks là en fait :Entre pagne et combinaison latex, poitrines exposées et entre-jambes mis en avant, il y a quand même pas plus suggestif que ces artworks là.Notez que si les développeurs ont censuré le clivage de Camilla en modifiant la position de ses cheveux, il y a toujours le "panties shot" c'est à dire la vue directe sur sa culotte de présent, mais je conçois qu'il faut connaitre le personnage pour s'en rendre compte(je vois déjà la tête de certains faire "Ahhh... Ok..."). On le voit d'ailleurs avec Corrin Fille où elle aussi porte une culotte (enfin ça on ne le voit pas avec son artwork), mais pour son modèle 3D les développeurs ont du rajouter une texture noire (qui fait assez legging comme l'artwork de Mythra) donc on ne voit plus ses cuisses.Pour moi, du lot Cammy White assez symbolique. Elle porte un bodysuit et avec cet artwork on voit clairement son entre-jambe, faut être genre benêt pour ne pas trouver cela suggestif. Pareil pour Tron Bone où même si elle porte un collant son design met clairement en avant son entre-jambe et ce n'est pas un détail anodin cela fait parti de son character-design de personnage suggestif contrairement à un personnage comme Roll qui doit être plus standard et coller à l'image de "amie" (mais ce n'est pas un mal non plus, je ne fais que relever ce détail pour expliquer pourquoi Mai Shiranui aurait pu être incluses au moins en esprit avec un artwork).D'ailleurs bizarre de censurer la poitrine de Camilla en laissant celle de Twinrova bien exposée surtout si on ne connait pas son âge, Camilla n'est certainement pas mineure. Encore une fois ça doit être des spécificités propre à l'évaluation du jeu qui sont que Krystal peut etre modélisé en 3D parce que ce n'est pas une humaine, genre ici Twinrova c'est la fusion de Koume et Kotake.Et je rappelle aussi que les jeux Shantae, dont les jeux utilisent ces artworks in-game, est CERO B pour "theme suggestif". Les personnages comme Shantae ou Risky Boots sont assumés comme tel. Donc pourquoi ce n'est pas traité pareil dans SSBU ?Bref, je ne suis pas en train de râler, même si vous pourrez me le reprocher avec cet article. Ce que je veux montrer c'est que CERO n'est probablement pas la raison officielle, mais plutôt la représentation du corps de la femme dans un jeu grand public qui a tout de même sa niche de connaisseurs comme vous et moi.Je ne veux pas non plus que Sakurai, que Banda-Namco, que Nintendo, que la team qui développe SSBU, changent de position à ce sujet. Après tout, des personnages comme Tifa de FF7 ne sont pas dans le jeu et c'est comme ça (mais ça, c'est pour une tout autre raison liée au contrat avec Square-Enix). Il manque des personnages en esprits mêem au sein de l'univers Nintendo (comme Mike de StarTropics ou Porky Minch le rival de Ness qui deviandra important dans Mother 3). Tout le monde ne peut pas être dans Super Smash Bros Ultimate, même en esprits. Mais moi ce que je veux pointer du doigt et vous faire prendre conscience c'est que cela pourrait avoir une répercutions sur d'autres personnages particuliers.Mai Shiranui pourrait être l'explication qu'on ne voit pas de nouveaux personnages féminins à l'avenir, que le roster des DLC se limite à des personnages masculin (parce qu'en dehors de Tracer d'Overwatch je ne vois pas d'autres personnages féminins assez important, et non je n'espère pas que Lara Croft soit choisie, je préfère personnellement autant voir Crash Bandicoot dans ce cas).Je pense notamment à 2 personnages en particulier qui ont toute leur chance vu leur position aujourd'hui : 2B de jeu Nier: Automata et KOS-MOS de la série Xenosaga, 2 franchises populaires. Nier: Automata, développé par Platinum Games est très acclamé et Xenosaga est d'une certaine manière assez proche de Nintendo actuellement, étant à l'origine créé par Monolith Software pour Bandai-Namco (en plus de s'être vue guest dans le dernier Xenoblade, et avec des rumeurs de remake). 2B et KOS-MOS peuvent avoir des difficultés à être incluse à cause de leur chara-design (KOS-MOS pourrait être censurée en "portant un legging" mais bon...).Et c'est vraiment dommage de partir avec l'idée qu'on ne les verra probablement jamais, c'est renier tout ce qui a été dis précédemment simplement à cause de character-design qui devrait être retouché pour devenir "approprié" et "complaire" à un système comme CERO ou certaines mentalités puritaines occidentales...