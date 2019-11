Les Production IG reprenne du service avec la saison 3 de Psycho Pass . Avec une petite nouveauté pour cette saison qui comportera 8 épisodes , pas beaucoup ? Oui mais chacun de plus de 40 min , de quoi se rapproché d'un show tv live avec une animation toujours de bonne facture ( prod IG oblige ) On retrouve deux jeune inspecteur plutôt cool dans leurs genre , un duo qui a l'air de bien fonctionner et assez drôle ainsi que d'anciens exécuteurs et des nouveaux . Akane Tsunemori apparaît aussi dans cette nouvelle saison durant l'épisode 1 , A voir quel rôle elle va jouer cette fois ci . Le principe reste toujours le même : il est possible de mesurer instantanément l'état mental d'une personne, sa personnalité et la probabilité qu'elle commette des crimes grâce à un dispositif installé sur le corps de chaque citoyen appelé « Psycho-Pass ». Ce système est appelé « Sybil », et est mis en place par le Ministère du Bien-être



note : Le générique montre aussi l'ancien inspecteur Shinya Kogami disparu à la fin de la saison 1 ...