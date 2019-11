Bon je comprend maintenant les joueurs consoles l'année dernière, vous avez pas exagérés concernant le gameplay, j'y avais jamais joué une seule fois et je suis stupéfaitJe crois avoir jamais joué à un TPS aussi lourd, même Arma 3, Dayz, ou encore Escape From tarkov c'est des jeux arcades à côtéJ'étais sur Warframe avant de commencer Red Dead, je peu vous dire que ça fait un chocBref, je crois que je vais attendre un mod avant de me lancer finalement, ça gâche le jeu cette lourdeur

Who likes this ?

posted the 11/06/2019 at 01:31 AM by solidfisher