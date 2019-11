New Super Lucky's Tale propose des niveaux inédits mais aussi des niveaux originaux redessinés, des commandes plus précises, une caméra entièrement contrôlable, ainsi que diverses améliorations dans presque tous les domaines, notamment les graphismes, la gestion de la lumière, les cinématiques, les dialogues, l'interface, le son et la musique.

Puissance Nintendo

Super Lucky's Tale était publié par Microsoft sur ses plateformes, mais ce partenariat n'est pas renouvelé pour la Switch, contrairement à ce que l'on avait pu croire lors de son annonce.New Super Lucky's Tale n'est donc pas un autre titre Microsoft Studios, et c'est le studio de développement Playful lui-même qui s'occupera de l'édition de cette nouvelle version du titre. Interrogé par nos confrères de Nintendo Everything sur l'arrivée du titre sur Switch, le directeur du studio Dan Hurd a révélé le rôle qu'a joué NIntendo dans cette histoire.On apprend donc que l'équipe de développement avait une réelle envie de continuer à travailler sur le jeu qu'ils avaient développé pour Microsoft. Sans le support de Microsoft cette fois, ils ont dû investir leur propre argent pour "ré-imaginer et étendre le jeu".Hurd explique ensuite que c'est Nintendo qui les a approché alors qu'ils travaillaient sur la nouvelle version de Super Lucky's Tale. Si les détails de ce soutien ne sont pas connus, on apprend que NIntendo a fourni un support dans ce portage sur Switch.Il semblerait que ce soit également Nintendo of America qui se soit chargé de la communication, et semble avoir également aidé à faire de la version physique une réalité.New Super Lucky's Tale n'a donc plus de lien avec Microsoft, et si on lit entre les lignes, il semblerait même que la firme de Redmond ait plutôt laissé tomber Playful. De là à dire que NIntendo a sauvé les aventures du Renard, il n'y a qu'un pas.