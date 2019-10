Sur Gamekyo y a pas tellement de PCiste en fait, contrairement à d'autres forums.

On est énormes de joueurs consoles. C'est mon cas même si je joue un peu sur PC, surtout à Starcraft 2 et Heroes of the Storm actuellement.



Du coup c'est quoi qui fait que vous jouez quasiment que sur console?

Prix? Peur de l'incompatibilité? Divers réglages graphiques? PC pas assez puissant?...?



Perso c'est tout vu mon PC à 5 ans et pour les jeux actuels il peine vraiment. J'ai pu faire Gears 5 dessus mais ouais c'était pas terrible niveau rendu. Et encore c'est du à l'excellente optimisation du jeu. C'est pas le cas de tous les AAA actuels.

Pour Ori 2 ca ira par contre. Comme tous les indé. Et la plupart des AA et anciens jeux.



Alors ouais je pense changer de PC l'an prochain mais pour l'instant je fais avec mon vieux PC.



Et vous?