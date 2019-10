Sortie l'année derniere, le remaster 4k de Resonance of Fate (End of Eternity au Japon) aura le droit a une version boite tardive sur PS4 en version Asia en decembre, malheureusement si l'anglais est deja sur on ne sait pas encore si cette version aura le droit aussi a la traduction française.Le jeu est deja en preco chez Play-Asia