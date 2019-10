Réalise par : Tim Miller

Réalise par : Tim Miller (Deadpool)

Synopsis : De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 ans, travaille sur une chaîne de montage dans une usine automobile. Celle-ci voit sa vie bouleversée quand elle se retrouve soudainement confrontée à 2 inconnus : d'un côté Gabriel, une machine Terminator des plus évoluées, indestructible et protéiforme, un « Rev-9 », venue du futur pour la tuer ; de l'autre Grace, un super-soldat génétiquement augmenté, envoyée pour la protéger. Embarquées dans une haletante course-poursuite à travers la ville, Dani et Grace ne doivent leur salut qu'à l'intervention de la redoutable Sarah Connor, qui, avec l'aide d'une source mystérieuse, traque les Terminators depuis des décennies. Déterminées à rejoindre cet allié inconnu au Texas, elles se mettent en route, mais le Terminator Rev-9 les poursuit sans relâche, de même que la police, les drones et les patrouilles frontalières… L'enjeu est d'autant plus grand que sauver Dani, c'est sauver l'avenir de l'humanité.

Moyenne presse 2,9/5 (pour l'instant).

Ajouter un sixième volet à la saga « Terminator » ne semblait pas indispensable depuis que James Camerons’était fait remplacer à la réalisation. Et pourtant, Terminator, Dark Fate de Tim Miller constitue une excellente surprise !Un faux remake, aux scènes d'action spectaculaires et affichant des effets spéciaux toujours aussi dingues.La critique complète est disponible sur le site Le ParisienProduit par James Cameron et conçu comme la fin de sa trilogie initiale, le film est un honnête reboot parfois très inspiré.Amusant.C’est ici, bien sûr, que l’impertinence de Tim Miller allège un film par ailleurs assez routinier, en poussant le personnage de Sarah Connor aux confins d’une Madame Foldingue et en conférant au T800 une famille, un métier (drapier) et une passion avouée pour la décoration d’intérieur.Sixième volet de la franchise, "Dark Fate" opère l'effacement pur et simple des trois opus précédents. Ce que le film gagne en fidélité à l'esprit initié par James Cameron - ici producteur et coscénariste -, il le perd en ludisme, en invention et en charge théorique.Bref, rien de très nouveau dans le futur, si ce n'est une jolie tendance girl power, quelques astuces (faciles) de scénario, un peu de mise en scène dans les séquences d'action, un bon gros kif lors du retour d'Arnold...Divertissement plus qu’honnête, le sixième Terminator, mené par Linda Hamilton et Mackenzie Davis, déploie beaucoup d’efforts pour ressembler au Jugement dernier (le film, pas l’événement).Si les ongles enfoncés dans les accoudoirs et le pop corn dans la bouche on ne s’ennuie pas un instant, on ne peut finalement pas passer outre la vacuité de ce sixième volet.Ce ­retour gagnant de Terminator est surtout assuré par un scénario qui respecte le principe simple et imparable des origines : taper sans fin sur une machine qui ne s’arrête jamaisLe pire, c’est que ce sixième « Terminator » n’est pas mauvais. (...) Mais ni les chemises de bûcheron de la star ni les rides de Linda Hamilton ne suffisent à gripper cette machine à recycler aux scènes d’action sans âme, symptomatique de ce qu’est devenu le divertissement selon Hollywood.Avec ses scènes d’action trop (et pas très bien) découpées (à rebours des plans-séquences ahurissants de "Gemini Man"), son robot labile qui recycle sans aucun apport tous les tours du vieux T-1000 de 1991, le film est bien en peine de susciter ce petit ébahissement devant des prodiges formels, préalable contractuel de la franchise.Le principal intérêt du film ? Linda Hamilton, de retour dans la peau de Sarah Connor.James Cameron et Arnold Schwarzenegger sont de retour pour Terminator: Dark Fate, un nouvel épisode réalisé par Tim Miller. Mais la veine semble à bout de souffle.