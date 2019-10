Éditeur : Kadokawa Games / PQube

Genre : Aventure/Visual Novel

Prévu sur PS4/Switch

Date de sortie : Printemps 2020 (Japon)

Pour Root Film, Kadokawa Games a décidé de s'associer à plusieurs personnalités renommées dans divers domaines, à commencer par Hifumi Kono, le directeur général de la société Nude Maker (à qui l'on doit la série Clock Tower, Steel Battalion, Infinite Space, Terror of the Stratus ou encore NightCry, qui réalise le jeu et écrit son histoire. Comme ce fut le cas pour Root Letter, les personnages sont conçus par l'artiste Mino Taro (Love Plus, Exist Archive : The Other Side of the Sky, Seifuku Robinson, Megami Meguri, God Wars, LoveR...), et le titre est toujours produit par Yoshimi Yasuda, créateur de la série.L'histoire se Root Film se concentre sur une série télévisée / drama du nom de Shimane Mystery Drama Project, qui avait été annulée pour une raison obscure il y a 10 ans alors que le pilote venait d'être filmé. Ce drama devait se dérouler à Shimane, et aurait dû également servir de promotion touristique pour la préfecture. Afin de relancer le projet, trois équipes composées d'un réalisateur et d'une actrice ont été choisies, dont Rintaro Yagumo, un homme âgé de 23 ans, et la jeune actrice Riho, les protagonistes du jeu. C'est alors qu'une compétition entre les trois équipes débute, les deux autres étant constituées de réalisateurs célèbres. Très enthousiasmé par l'opportunité incroyable de relancer ce projet, le jeune réalisateur oublie vite son emballement lorsqu'un meurtre horrible se produit alors que les membres du personnel partent à la recherche d'un lieu de repérage...