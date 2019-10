Le pour beaucoup decevant "Battle Princess Madelyn" aura le droit a une grosse refonte nommé Royal Edition qui devrait etre un jeu totalement a part (donc pas de MAJ pour le jeu original).Premierement exit le mode Story, seul le mode arcade sera gardé. Ce dernier a été complément revu et développé a l'aide d'autres developpeurs. Il y aura donc de nouveaux arts, ennemis et boss, mais aussi de nouvelles musiques. Les dialogues ont été coupés pour une experience 100% arcade en gardant uniquement les cinematiques. Le mode King Daddy a également été perfectionné pour les joueurs plus expérimentés et vous devrez terminer le jeu deux fois pour obtenir sa fin.Les contrôles ont changé - Fritzy devient votre épée. L'épée est maintenant une attaque en mêlée lorsqu'un ennemi se rapproche trop du joueur. Si vous attaquez au-dessus d'un ennemi, vous pourrez lui faire un pogo.Le joueur dispose de deux armes de la même manière que Contra (en mode Maddi uniquement) pour que vous puissiez modifier votre style de jeu selon les boss. Les armes lobbées sont plus puissantes et les armes à jet droit ont une meilleure portée mais moins de puissance.Il y aura aussi un mode 4:3.En bref cette Royal Edition est une version director cut du mode arcade sans le mode story. Des niveaux plus longs et beaucoup plus diversifiés que le mode arcade du jeu original avec de nombreux changements dans les styles de jeu. 10 niveaux d'action, 11 Boss à combattre dont 3 complètement nouveaux.Comme un jeu d'arcade original c'est court mais très difficile.Pour l'heure cette refonte est une exclusivité Switch qui sera aussi disponible en preco en edition physique chez LRG a partir du 25 Octobre aux coté de la version classique sur PS4 .