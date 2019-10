En effet John Cho (Harold et Kumar, Star Trek...), l'acteur campant Spike s'est grièvement blessé lors du tournage de la serie live Cowboy Bebop produite par Netflix et a dut d'urgence retourner a Los Angeles se faire operer.Un enorme coup dur puisque le tournage de la serie sera mis en pose pendant 7 a 9 mois.

Who likes this ?

posted the 10/21/2019 at 11:49 AM by guiguif