Les gars dedécortiquent et analysent les performances de cette version,voici donc le premier aperçu desurD'après eux une simplesuffira pour faire tourner le jeu en 1080p/60fps avec les paramètresen high quality, ce qui est un bon signe et rassurant quand à l'optimisation de cette moutureA noter que la bande-annonce a une résolution non standard de, il s’agit d’un format plus «cinématique» et correspond à ~80% de la résolution standard. Et pour obtenir les mêmes performances en, les joueurs auront besoin d’uneou uneminimum. Coté processeur unoudevraient largement suffire pour viser les 60fps avec au moins un niveau de détails similaire aux consolex mid-gen.Comme on s'en doutait tous, le jeu est graphiquement largement supérieur aux versions consoles, se permettantmême de mettre une petite claque à laet lasur la distance d'affichage, lestextures, le framerate mais aussi l'input lag qui sera nettement moins important sur