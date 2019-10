Les voix japNous pouvons ici profiter du doublage local de plusieurs membres du casting cinq étoiles présent dans le jeu, dont Sam (Kenjirō Tsuda), en plus d'avoir droit à un discours de Die-Hardman (Akio Ōtsuka) portant sur le but de notre héros au cours de l'aventure, à savoir connecter les différentes villes des États-Unis, ainsi que quelques paroles d'Amelie (Kikuko Inoue) et Cliff (Kazuhiro Yamaji). En plus des phases en véhicules et des affrontements face aux ennemis déjà aperçus auparavant, nous voyons Sam tirer sur les mystérieuses créatures flottant dans les cieux et combattre la chimère invoquée par Higgs.