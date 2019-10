Je me le suis pris sur Nintendo Switch sans grande conviction et.... Bon sang que c'est bon O_o !On se croirait dans un Donkey Kong Tropical Freeze à la sauce "Banjo & Kazooie", le tout totalement frais (ouais, j'avais pas envie de refaire DKTF sur Nintendo Switch après l'avoir fait sur Wii U).J'en suis qu'au début mais... Ça sent super bon! J'espère qu'il est assez long...********* SPOILER ALERT *********En plus le concept de pouvoir aller niquer le boss dès le début du jeu, j'adore xD ! J'materais quand j'aurais fini si y'en a qui ont réussi tiens...********* SPOILER ALERT *********Y'en a qui l'ont pris (sur Xbox One X en 4K 60 fps superior version par exemple) ici ?